Встреча с девушкой онлайн оставила студента из Петрозаводска без денег

В МВД Карелии рассказали о случае мошенничества в сети.

В полицию Петрозаводска обратился 21-летний молодой человек, пострадавший от интернет-мошенничества.

Юноша рассказал, как в соцсети в чате для знакомств начал общаться с девушкой. Она предложила помощь в учебе, отправив файл и продиктовав логин и пароль от облачного хранилища.

Молодой человек вошел в приложение, а вот выйти уже не смог. Неизвестные начали угрожать ему, что завладели всеми данными со смартфона, и потребовали платить. Небольшими суммами студент в итоге перечислил мошенникам почти 37 тысяч рублей.

В полиции напомнили о бдительности при знакомствах в интернете и о том, что не следует переходить по подозрительным ссылкам и передавать свои личные данные.