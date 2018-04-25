Встреча в карельской школе, на которой детям говорили о грехопадении, была инициирована родителями, заявили в Миннаце

В министерстве национальной и региональной политики Карелии прокомментировали состоявшуюся в Заозерской школе встречу настоятеля православного храма с учащимися третьего класса.

Ранее сайт Петрозаводской и Карельской епархии сообщил, что в школе села Заозерье Прионежского района настоятель Сретенского храма Петрозаводска протоиерей Леонид Леонтюк встретился с учащимися 3-го класса. На встрече батюшка рассказал детям и их классному руководителю о том, что изучается в рамках модуля Основы православной культуры (предмет Основы религиозных культур и светской этики изучается в 4 и 5 классах общеобразовательных школ и предполагает выбор одного из шести модулей). Кроме того, отмечалось, что "в беседе с детьми были затронуты важные темы: о грехопадении первых людей и о послушании".

Поскольку сообщение об этой встрече вызвало резонанс среди читателей "Столицы на Онего", мы направили в Миннац запрос, в котором попросили ответить: как министерство относится к проведению подобных мероприятий в школах, была ли встреча согласована с родителями, поступали ли от них жалобы и могут ли выходить в школы представители других конфессий.

На наш запрос мы получили ответ за подписью главы Миннаца РК Сергея Киселева.

В ответе, в частности, сообщается, что в связи с недавними решениями Комиссии по вопросам религиозных объединений при главе республики в школах "осуществляется своевременное и эффективное оповещение о модулях курса ОРКСЭ с участием представителей религиозных организаций в проводимых с этой целью родительских собраниях", решение о выборе модуля принимают родители.

"Однако, в случае, описанном в статье интернет-газеты "Столица на Онего" от 6 марта 2018, - говорится в ответе на запрос, - родители (законные представители) обучающихся Заозерской средней общеобразовательной школы №10 Прионежского муниципального района с целью принятия совместного со своими детьми решения о выборе модуля курса ОРКСЭ обратились к организаторам учебного процесса с просьбой познакомить обучающихся с основами модуля курса "Основы православной культуры" с учетом всех <…> норм".

Со ссылкой на протоиерея Леонида Леонтюка Миннац сообщает, что в своей беседе с детьми священник "в полном соответствии с учебником курса "Основы православной культуры" затронул тему III "Человек и Бог в Православии" (стр.10) и тему IX "Православное учение о человеке" (стр.45), в которых, в частности, раскрываются вопросы "о грехопадении первых людей и о послушании" в православном смысле их понимания".

В ведомстве также ссылаются на республиканское министерство образования в том, что в случае поступления обращений от родителей школьников, "а также представителей буддизма, ислама и иудаизма, с просьбой об организации встреч по выбору модуля курса ОРКСЭ, такие обращения будут рассмотрены в соответствии с законом".

"Обращений родителей (законных представителей) об организации встреч с младшими школьниками с представителями религиозных организаций в Министерство образования Республики Карелия и Министерство национальной и региональной политики не поступало, в том числе по факту, который был описан в интерет-газете "Столица на Онего", - заключили в ведомстве.