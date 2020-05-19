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Встревоженная "атакой хакеров" пенсионерка из Карелии лишились более 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:05, 19 Мая 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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В полицию поступило заявление от 66-летней жительницы Сортавальского района, сообщили в МВД Карелии.

"Сотрудник банка" сказал пенсионерке, что ее счет атакован хакерами и ей следует как можно скорее перевести деньги на безопасный виртуальный счет.

Женщина поверила звонившему и отправилась к терминалу –  суммами по 15 тысяч рублей она пополняла чужой мобильный счет. Лимит по операциям вскоре оказался превышен, и женщина через отделение банка сняла крупную сумму, которую также отправила на посторонние номера.

Позже жительница Карелии скачала приложение. А потом осознала, что потеряля более 800 тысяч рублей. 

Полиция проводит  проверку.

Ранее пенсионерка из Карелии потеряла более 1 млн рублей на онлайн-инвестициях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-19 15:37:19
Зов предков. Как ваши предки делили барское добро и квартиры в Питере, вспомните. Теперь на вас, потомков тех разбойников, идет обратная волна. В мире всё связано и бесследно не проходит. :)
Гость
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