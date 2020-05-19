Встревоженная "атакой хакеров" пенсионерка из Карелии лишились более 800 тысяч рублей

В полицию поступило заявление от 66-летней жительницы Сортавальского района, сообщили в МВД Карелии.

"Сотрудник банка" сказал пенсионерке, что ее счет атакован хакерами и ей следует как можно скорее перевести деньги на безопасный виртуальный счет.

Женщина поверила звонившему и отправилась к терминалу – суммами по 15 тысяч рублей она пополняла чужой мобильный счет. Лимит по операциям вскоре оказался превышен, и женщина через отделение банка сняла крупную сумму, которую также отправила на посторонние номера.

Позже жительница Карелии скачала приложение. А потом осознала, что потеряля более 800 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку.

Ранее пенсионерка из Карелии потеряла более 1 млн рублей на онлайн-инвестициях.