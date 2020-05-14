Пенсионерка из Карелии потеряла более 1 млн рублей на онлайн-инвестициях

Жительница Сегежи убедила родственницу обратиться в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Женщина обратила внимание на странное увлечение 56-летней родственницы. Та постоянно созванивалась с незнакомкой и переводила деньги.

Пенсионерка на протяжении месяца думала, что делает онлайн-инвестиции. Некая дама предложила местной жительнице зарабатывать на интернет-бирже.

Пенсионерка, не имеющая опыта, сомневаться не стала. Она оформила кредит на 800 тысяч. А позже перевела мошеннице более одного миллиона рублей.

В беседе с полицейскими сегежанка не могла поверить в случившееся.

Несмотря ни на какие доводы, она верит, что деньги с прибылью ей будут возвращены.

Ранее мошенники украли у петрозаводчанки 800 тысяч рублей после длительных разговоров.