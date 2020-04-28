Мошенники украли у петрозаводчанки 800 тысяч рублей после длительных разговоров

В полицию обратилась возрастная горожанка, сообщили в МВД Карелии.

В январе женщине позвонили с неизвестного номера. Некто представился работником благотворительной организации и пригласил к телефону супруга женщины. Та пояснила, что муж скончался.

Но звонящий быстро перестроился и пояснил, что в таком случае не усопшему, а ей полагается денежная компенсация –450 тысяч рублей за ранее произведенные медицинские манипуляции.

Общение продолжалось несколько месяцев. Петрозаводчанке периодически звонили и информировали, что процесс оформления компенсации будто бы продвигается. На самом деле злоумышленники создавали лишь иллюзию каких-то действий.

Апрельским днем пенсионерку обязали отправиться к банкомату – якобы для получения денег. Петрозаводчанка нажимала клавиши, не осознавая, что подключает мобильный доступ к собственному счету. Ее лишили более 800 тысяч рублей.

Позднее полицейским потерпевшая пояснила, что знала следующее правило безопасности – никому нельзя сообщать данные карты, к примеру, трехзначный код на обратной стороне.



"Я эти данные и не сообщала", – уточнила она.

Ранее доверчивая пенсионерка из Петрозаводска перевела мошеннику более 1 млн рублей.