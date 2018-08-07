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Новости. Общество
17:40, 07 Августа 2018

Вступил в силу закон о правилах выгула домашних животных

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Владельцев домашних животных, отпускающих своих четвероногих друзей на самовыгул и забывающих убрать экскременты после них, ждут штрафы.

На минувшей неделе, 3 августа, вступил в силу Закон Республики Карелия от 23 июля 2018 года, которым внесены изменения в Закон Республики Карелия от 15 мая 2008 года "Об административных правонарушениях".

Указанными изменениями предусматривается ответственность за нарушения в сфере благоустройства территорий поселений и городских округов.

Так, согласно закону за допущение владельцами собак и иных домашних животных их самостоятельного выгула, оставление их без присмотра на территориях общего пользования установлена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

За повторное совершение указанного административного правонарушения штрафы предусмотрены в следующих размерах:

- штраф в отношении граждан - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- штраф в отношении юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также установлена административная ответственность за непринятие владельцами собак и иных домашних животных мер по уборке части территории общего пользования, загрязненной продуктами жизнедеятельности собак и иных домашних животных, при их выгуле.

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрены штрафы в следующих размерах:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей,
- на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.
За повторное совершение данного правонарушения штрафы установлены в следующих размерах:
- на граждан штраф будет накладываться в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях вправе должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-07 18:01:51
Сотни людей полудиких штрафовать ежедневно? Где столько инспекторов возьмут? Ничего у них не выйдет. Детей много, плакать будут. Не выйдет ничего.
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