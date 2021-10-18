Вступили в силу правила бесплатного подключения к газу индивидуальных жилых домов

Сегодня вступили в силу новые правила газификации земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Возможность бесплатного подключения получат граждане, которые собираются использовать газ для личных, семейных и домашних нужд.

«Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях», — говорится в документе.

Для проведения голубого топлива до участка нужно направить заявку оператору через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.

Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения от газораспределительной инфраструктуры.

За прокладку газопровода до границ землевладений отвечает единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу «единого окна», а это, как ожидается, сократит сроки работ.