Вторая волна пандемии привела к туристическому буму в Карелии на новогодние праздники

Во время прошедших новогодних каникул Карелия приняла 57 тыс. туристов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" рассказала заместитель начальника Управления по туризму республики Ольга Лукина.

"На 9 тыс. больше, чем в прошлом году, это с учетом, что у нас ничего не было построено глобально нового в плане размещения", - сообщила Лукина. По ее словам, туристы начали бронировать отели, базы отдыха и другие средства размещения в Карелии в конце августа, а к концу года спрос еще усилился из-за второй волны пандемии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".