Второй по величине в мире производитель шин продал заводы в России

Представители промышленного гиганта заявили, что это поможет сохранить 250 рабочих мест.

Как сообщает ТАСС, французский производитель шин Michelin продает свои производственные мощности в России компании Power International Tires. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе французской компании.

«Michelin объявляет о подписании в пятницу соглашения с Power International Tires о приобретении двух российских компаний, — указывается в коммюнике. — Power International Tires является известным партнером компании Michelin и одним из ключевых поставщиков шин в России, представленным по всей стране».

Как указали в компании, это решение позволило сохранить около 250 рабочих мест.

«Продажа своих активов в России является вехой в истории компании, которая была представлена в России с 1997 года», — указывается в пресс-релизе.

В начале июня 2022 года производитель шин Michelin объявил, что до конца этого года прекратит деятельность в России и передаст российское подразделение под местное управление. В заявлении компании, приостановившей работу еще в марте 2022 года, указывалось, что она не в состоянии продолжить производство по причине «проблем с поставками в условиях общей неопределенности».

В компании уточнили, что потери от ухода из России составят более 200 € млн.