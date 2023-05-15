Реклама

Как будет благоустроен парк Каменный бор рядом с ЖК «Флотилия»
15.05.2023 16:46
Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия»
17.05.2023 16:44
При бронировании квартиры в ЖК «Флотилия» - кладовка в подарок
19.05.2023 16:39

Второй по величине в мире производитель шин продал заводы в России

Новости. Экономика
20:30, 26 Мая 2023
фото: © drive2.ru

Новости партнеров

Представители промышленного гиганта заявили, что это поможет сохранить 250 рабочих мест.

Как сообщает ТАСС, французский производитель шин Michelin продает свои производственные мощности в России компании Power International Tires. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе французской компании.

«Michelin объявляет о подписании в пятницу соглашения с Power International Tires о приобретении двух российских компаний, — указывается в коммюнике. — Power International Tires является известным партнером компании Michelin и одним из ключевых поставщиков шин в России, представленным по всей стране».

Как указали в компании, это решение позволило сохранить около 250 рабочих мест.

«Продажа своих активов в России является вехой в истории компании, которая была представлена в России с 1997 года», — указывается в пресс-релизе.

В начале июня 2022 года производитель шин Michelin объявил, что до конца этого года прекратит деятельность в России и передаст российское подразделение под местное управление. В заявлении компании, приостановившей работу еще в марте 2022 года, указывалось, что она не в состоянии продолжить производство по причине «проблем с поставками в условиях общей неопределенности».

В компании уточнили, что потери от ухода из России составят более 200 € млн.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
24.05.2023, 14:57
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
19.05.2023, 13:26
Житель Карелии получил условный срок за то, что «увез» северную пенсию в Белгородскую область
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме
19.05.2023, 00:10
Врач посоветовал избегать «сна пенсионеров»

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.