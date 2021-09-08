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«Вусмерть пьяный сторож» встретил российского губернатора, приехавшего проверять школу

Новости. Общество
20:30, 09 Сентября 2021
фото: РИА Новости / скриншот видео

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал в строящуюся школу и встретил пьяного сторожа.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож.

Прибыв на место, руководитель региона обнаружил, что строителей нет на месте. Сам охранник упал на землю, пытаясь открыть ворота, после чего с трудом поднялся. В ответ на замечание он сказал, что у него сегодня выходной. Видео инцидента опубликовало РИА Новости.

Позже Кожемяко в разговоре по телефону заявил, что на стройке не встретил ни одной живой души, кроме «вусмерть пьяного сторожа».

Губернатор отметил, что власти неоднократно требовали строительную компанию ускориться, но безрезультатно, и пообещал сменить подрядчика.

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