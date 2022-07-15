Вы обрадовались открытию границы с Финляндией? (ОПРОС)

С 15 июля Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы.
Документ об отмене ковидных ограничений с 15 июля был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.
И уже во второй половине дня 15 июля туристы из Карелии устремились в Финляндию.
А вы обрадовались открытию границы с Финляндией?
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