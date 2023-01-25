Вы рады длинным выходным по случаю 23 февраля? (ОПРОС)

фото: © Midjourney / «Столица на Онего»

В связи с празднованием 23 февраля нас ждут 4-дневные выходные.

Государственная инспекция труда в Карелии напоминает, что 23 февраля - День защитника Отечества является нерабочим праздничным днем.

Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит отдыхать с 23 по 26 февраля.

Вы рады длинным выходным по случаю 23 февраля?

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