Вы заметили, что в Петрозаводске модернизируют уличное освещение? (ОПРОС)

На планерке в мэрии рассказали о модернизации уличного освещения в Петрозаводске. А вы ее заметили?

В минувший понедельник, 28 ноября, на очередной городской планерке обсуждали одну из самых актуальных проблем Петрозаводска — уличное освещение.

Власти сообщили, что благодаря выделенной правительством Карелии субсидии на социально-экономическое развитие и нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Петрозаводск серьезно продвинулся в вопросе обновления освещения.

«Более 40 объектов, более 1000 новых опор и 1500 светильников, более 40 километров провода», — сообщил глава города Владимир Лююбарский. Правда, сам же мэр и заметил, что новые фонари, которые установили на Варкауса, уже дали сбой: три из них не горят, два моргают.

В мэрии сказали, что более 130 млн рублей потратили на модернизацию городского освещения Петрозаводска в 2022 году.

А вы заметили, что в Петрозаводске модернизируют уличное освещение?

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