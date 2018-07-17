Выбор человеком секса или религии зависит от гормонов, заверили ученые

Канадские ученые выяснили, что выбор человеком секса или религии напрямую зависит от уровня гормонов.

В исследовании участвовали мужчины в возрасте от 50 до 90 лет, пишут "Актуальные новости".

В рамках проекта "Социальная жизнь, здоровье и старение" представителям мужского пола задавились вопросы разного характера. В частности, 50-летние мужчины рассказывали о своем отношении к религии.

Вторая часть опроса заключалась в сексуальной составляющей, насколько активно проходит их половая жизнь. При этом всеми участками исследования были сданы медицинские анализы.

Как выяснилось, мужчины с низким уровнем тестостерона проявляют интерес в религиозном направлении.

Участники с высоким уровнем полового гормона предпочитают занятие сексом, а не участие в мероприятиях религиозного характера.