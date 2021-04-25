Выбор компании для выполнения ремонта разрушающегося моста в Карелии приостановлен

Одна из компаний пожаловалась на нарушения законодательства, допущенные заказчиком при подготовке аукционной документации на ремонт разрушающегося моста в Сегеже.

Определение подрядчика, которому предстоит произвести ремонт разрушающегося моста в Сегеже, приостановлено по жалобе. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Жалобу в УФАС на нарушение федерального законодательства, допущенные заказчиком при подготовке аукционной документации, направила екатеринбургская компания «Джули».

Напомним, на сайте госзакупок была опубликована информация о поиске подрядчика для выполнению работ по ремонту путепровода в Сегеже. Заказчиком работы выступает администрация Сегежского района. Максимальная цена контракта составляет 161 млн 845 тыс. рублей. Выполнить ремонт предстоит до 30 сентября 2022 года. Источником финансирования являются средства субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелии «Развитие транспортной системы» на 2021 год, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021–2022 года в бюджете Сегежского городского поселения.

Сообщается, что по окончании срока подачи заявок на аукцион была подана только одна заявка от компании «Ресурс», которая была признана соответствующей требованиям федерального закона.

Поступившая жалоба компании «Джули», после котрой было приостановлено определение поставщика для ремонта моста, находится на рассмотрении УФАС.

Напомним, в Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние. Объект разваливается. Местные жители опасаются передвигаться по мосту.