Выброшенная с третьего этажа собака в Карелии получила перелом позвоночника, но ее вылечили

Пьяный хозяин на глазах у свидетелей выкинул собаку из окна третьего этажа, но зоозащитники в Карелии уверены, что смогут поставить ее на ноги.

Об этом «Столице на Онего» рассказали в Реабилитационном центре для животных, созданном в Петрозаводске благотворительным фондом «Рекс».

После ЧП у щенка диагностировали множественные переломы, в том числе — перелом позвоночника. Неравнодушный мужчина забрал его к себе и отвез в Петербург на операцию. Врачи сделали все, что могли, но сказали, что собака ходить не будет.

Новый хозяин обратился за помощью к зоозащитникам, и было принято совместное решение отвезти пса в Петрозаводск.

«Вайта привезли к нам 9 апреля, — рассказала ветеринарный врач, хирург-ортопед Реабилитационного центра Софья Зотова. — У него не работали ни ноги, ни хвост, и практически не было мышц в тазовых конечностях. Мы понимали, что сначала их нужно развить, а потом уже научить собаку ими пользоваться».

Подробнее об этой истории читайте в статье «Вайт виляет хвостом».