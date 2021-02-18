Выдача льготных автокредитов прекращена - деньги кончились

Большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Об этом сообщила российская ассоциация автодилеров (РОАД).

РОАД пояяснила, что направленные на госпрограммы средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил.

"Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль",— отметили в РОАД.

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