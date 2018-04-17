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Новости. Общество
09:35, 17 Апреля 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Выход на лед Петрозаводской губы запрещен

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Со вторника запрещается выходить на лед водоемов Петрозаводска, сообщает мэрия.

"В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах постановлением администрации Петрозаводского городского округа запрещен выход (выезд) на лед водных объектов с 17 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

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