Выход на лед Петрозаводской губы запрещен

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Со вторника запрещается выходить на лед водоемов Петрозаводска, сообщает мэрия.
"В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах постановлением администрации Петрозаводского городского округа запрещен выход (выезд) на лед водных объектов с 17 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.
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