Выход на лед Петрозаводской губы запрещен

Со вторника запрещается выходить на лед водоемов Петрозаводска, сообщает мэрия.

"В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах постановлением администрации Петрозаводского городского округа запрещен выход (выезд) на лед водных объектов с 17 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.