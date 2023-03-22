Выяснилось, имеет ли смысл обращаться в службы занятости Карелии для трудоустройства

Службы занятости Карелии помогают найти работу примерно половине граждан, которые обращаются туда за помощью.

Это следует из данных Карелиястата за 2022 год.

За этот период в территориальные органы службы занятости обратились 18740 человек. Из них были трудоустроены 9898 человек.

Проще всего тем, у когда была работа, но они пришли в службу занятости, чтобы подыскать новое место. Из 1887 таких граждан трудоустроились 1828 человек.

Безработным тоже подбирают вакансии — из 16853 человек нашли работу 8070.

Сложнее помочь тем, кто сидел без работы более года. Из 3062 обратившихся службы занятости смогли подыскать работу только 1033 людям.