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Новости. Общество
15:16, 21 Июня 2019

Выяснилось, какие документы изъяли сотрудники ФСБ в "Марциальных водах"

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Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.

Похоже, что обыски в санатории "Марциальные воды", которые провели сотрудники ФСБ в июне, только начало какого-то большого уголовного дела. Возможно, с несколькими фигурантами. Об этом, пусть и косвенно, но говорят факты, прозвучавшие на заседании совета учредителей санатория в пятницу.

Формально, заседание совета учредителей, назначенное на 21 июня, так и не состоялось. Во-первых, не было представителей от исполнительной власти Карелии, у которой 51% доли санатория, против 49% карельских профсоюзов. Во-вторых, отсутствовала гендиректор "Марциальных вод" Зоряна Левина. И, в-третьих, не обсуждались вопросы повестки, вынесенные на совет, по причинам, указанным выше.

Между тем, собственники санатория должны были в пятницу обсудить пояснения Левиной по финансово-хозяйственным нарушениям на вверенном ей предприятии, которые обнаружила ревизионная комиссия; рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Левиной и после этого решить вопрос о кандидатуре председателя профсоюзов работников жизнеобеспечения Андрея Пахомова на должность нового генерального директора.

Представители профсоюзов получили письменное уведомление Левиной, что дату заседания необходимо перенести. На совет она не явилась. В своем письме указала, что сотрудники УФСБ по Карелии изъяли документацию, и до ее возвращения в санаторий нет смысла проводить совет.

При этом участники отметили, что документы ревизионной комиссии на месте, и обсуждение вопросов не касается тех бумаг, которые изъяли правоохранительные органы.

В этом письме, зачитанном и.о. председателя объединенной организации профсоюзов Карелии Николаем Михалевым (пока председатель Илья Косенков в отпуске), со ссылкой на постановление УФСБ по Карелии о проведении 5 июня оперативно-розыскных мероприятий в санатории, сообщается, какие именно документы силовики изъяли в учреждении.

А именно – договоры на поставку продуктов в 2018 году, на оказание услуг в 2018 году; первичные документы на поставку продуктов за 2018 год и I квартал 2019 года, на оказание услуг по стирке белья и перевозке пассажиров за 2018 год и I квартал 2019 года, на оказание услуг по косметологии в 2018-2019 годах.

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Комментарии

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Lana
2019-06-21 17:36:43
Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Кто-то точно должен "присесть" за все выкрутасы в Марциальных.
Гость
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