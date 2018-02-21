Выявлен ряд недостатков в содержании дорог Петрозаводска

Чиновники администрации Петрозаводска проинспектировали, как содержится и убирается улично-дорожная сеть города.

"Оценено состояние улиц и проездов в районах СКЗ, ТИЗ "Усадьба" и Сайнаволок. Выявлен ряд недостатков, допущенных подрядчиком. В частности, в районе СКЗ»зафиксировано наличие снежно-ледяных образований на улицах Подсочная и Дружбы, некачественно очищена разворотная площадка для общественного транспорта. Также необходимо произвести грейдеровку обочин на всем протяжении улицы Силикатного кирпичного завода, улиц Дружбы и Подсочной", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

Дорога, ведущая к микрорайону ТИЗ "Усадьба", нуждается в обработке противогололедными материалами, требуют уборки от рыхлого снега проезды возле жилых кварталов. В микрорайоне Сайнавлолок наблюдается зауженность проезжей части дорог.

"По итогам проверки подрядчику (ООО "ТехРент") предложено исправить замеченные в ходе рейда недостатки. Мы также напомнили о необходимости наведения порядка возле некоторых остановочных пунктов общественного транспорта, некачественно вычищенных от снега, - сказал Андрей Бекелев.