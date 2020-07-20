Вылет самолета из Петрозаводска в Москву задержали из-за сообщения о бомбе (СРОЧНО)

Вылет из Петрозаводска в Москву самолета авиакомпании "Победа" задержали из-за сообщения о взрывном устройстве

Самолет авиакомпании "Победа", который должен был вылететь из Петрозаводска в Москву, задержали в аэропорту столицы Карелии.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, в 17.30 на пульт дежурного позвонил диспетчер аэропорта и сообщил о возможном минировании воздушного судна.

На место выехали 31 человек и 8 единиц техники – это были сотрудники МЧС Карелии, линейного отдела полиции на транспорте, а также представители кинологической службы.

Самолет был обследован. Информация о минировании не подтвердилась.

В 18.25 самолет вылетел в Москву.