Вынесен приговор водителю, из-за которого на Чапаева серьезно пострадал пешеход

В Петрозаводске суд вынес приговор водителю, который в марте этого года совершил ДТП на улице Чапаева.

УГИБДД по Карелии 24 марта сообщило, что вечером на улице Чапаева, у торгового центра "Спар", автомобиль "ВАЗ-2108" совершил наезд на мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации Петрозаводского городского суда, в результате ДТП один пешеход получил серьезные травмы.

Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как рассказали в суде, водитель "вёл своё транспортное средство со скоростью, которая при применяемых им приёмах управления не обеспечивала возможность постоянного контроля за его движением для выполнения ПДД".

"Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход", не снизил скорость движения своего автомобиля и не остановился, в результате чего совершил наезд на пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью", - отметили в суде.

Суд приговорил виновника ДТП к ограничению свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в силу.

"Гражданский иск по делу заявлен не был", - добавили в суде.