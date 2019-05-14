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Новости. Криминал
11:24, 14 Мая 2019
фото: ТАСС / Александр Колбасов

Выносливый вор прошел 17 км до Петрозаводска с крадеными телевизорами

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Мужчина украл в Заозерье два телевизора и телеантенну, сообщили в МВД Карелии.

В полицию рионежского района обратилась 33-летняя жительница посёлка Заозерье. Она сообщила, что из её дома похищены два телевизора и телеантенна.

Предварительный ущерб превысил 21 тысячу рублей. Хозяйка уезжала на время, дома оставался её супруг, который, отлучившись, забыл закрыть входную дверь на ключ.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 43-летнего ранее судимого местного жителя. Он знаком с мужем заявительницы. В день происшествия злоумышленник хотел позвать приятеля погулять, дома никого не было, входная дверь оказалась открыта.

По версии следствия, мужчина воспользовался отсутствием владельца и похитил технику. Затем пешком дошёл до Петрозаводска, где сбыл похищенное. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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