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Выплаты пострадавшим от эпидемии ИП в Карелии будут меньше пособий по безработице

Новости. Общество
11:26, 27 Апреля 2020
фото: pixabay
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Индивидуальным предпринимателям в Карелии в период эпидемии будут выплачивать по 12130 рублей и никаких районных коэффициентов им не положено.

Это следует из разъяснений, опубликованных на официальном сайте Управления труда и занятости республики.

Согласно распоряжению главы Карелии, размер выплат установлен исходя из федерального МРОТ. В отличие от пособий по безработице, выплаты ИП рассчитаны без районного коэффициента.

"Предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории Карелии до 11 марта этого года и состоять на учете в налоговых органах региона. Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель месяц. Данная мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности", - пояснили в Управлении труда и занятости Карелии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-27 12:19:09
Вполне достаточно. Всех тщательно проверить на предмет финансовой отчетности и сокрытия доходов.
кир
2020-04-27 12:10:56
Вирус против капитализма. Ткачёв прав. :)
Вася
2020-04-27 11:45:31
Это хорошо,бабке Вале надо часа 3 работать за такие деньги,а Сечину минуты 3.
Гость
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