Выплаты пострадавшим от эпидемии ИП в Карелии будут меньше пособий по безработице

Индивидуальным предпринимателям в Карелии в период эпидемии будут выплачивать по 12130 рублей и никаких районных коэффициентов им не положено.

Это следует из разъяснений, опубликованных на официальном сайте Управления труда и занятости республики.

Согласно распоряжению главы Карелии, размер выплат установлен исходя из федерального МРОТ. В отличие от пособий по безработице, выплаты ИП рассчитаны без районного коэффициента. "Предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории Карелии до 11 марта этого года и состоять на учете в налоговых органах региона. Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель месяц. Данная мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности", - пояснили в Управлении труда и занятости Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".