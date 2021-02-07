Выпускникам Карелии расскажут все об экзаменах в соцсети

Каждый желающий может задать вопрос о госэкзаменах напрямую специалистам Министерства образования республики в официальном сообществе "ГИА в Карелии".
Выпускники Карелии могут оперативно получить важную информацию об экзаменах через специальные беседы ВКонтакте, сообщили в Минобразования республики.
Вступить в беседы можно по специальным ссылкам-приглашениям по ЕГЭ и ГИА.
Кроме того, получить доступ к чату можно и в самом сообществе "ГИА в Карелии". Специалисты Министерства образования Карелии ответят на все вопросы, связанные с экзаменами.
Кроме того, свою работу также продолжает горячая линия ЕГЭ Министерства образования республики: 8 (8142) 717-327. Всю важную и актуальную информацию всегда можно найти на сайте ЕГЭ в Карелии.
Ранее были опубликованы обновленные проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год
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