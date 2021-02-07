Выпускникам Карелии расскажут все об экзаменах в соцсети

Каждый желающий может задать вопрос о госэкзаменах напрямую специалистам Министерства образования республики в официальном сообществе "ГИА в Карелии".

Выпускники Карелии могут оперативно получить важную информацию об экзаменах через специальные беседы ВКонтакте, сообщили в Минобразования республики.

Вступить в беседы можно по специальным ссылкам-приглашениям по ЕГЭ и ГИА.

Кроме того, получить доступ к чату можно и в самом сообществе "ГИА в Карелии". Специалисты Министерства образования Карелии ответят на все вопросы, связанные с экзаменами.

Кроме того, свою работу также продолжает горячая линия ЕГЭ Министерства образования республики: 8 (8142) 717-327. Всю важную и актуальную информацию всегда можно найти на сайте ЕГЭ в Карелии.

Ранее были опубликованы обновленные проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год