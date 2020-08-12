Выпускники из Карелии стали призерами всероссийской олимпиады школьников

По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников призерами стали 5 выпускников карельских школ, сообщили в Минобразе Карелии.

Призеры олимпиады по английскому языку – ученица 11 класса Гимназии №17 имени П.О. Коргана Петрозаводска Аделина Макарова и ученица 11 класса школы № 3 Кондопоги Ева Теребова.

Призер олимпиады по информатике – ученик 11 класса Университетского лицея Антон Белый, призер олимпиады по литературе – ученица 11 класса Университетского лицея Алина Мизинкова, призер олимпиады по информатике и ИКТ – ученик 11 класса Лицея №1 Петрозаводска Максим Мартынов.

Ранее школьник из Карелии победил во всероссийском конкурсе.