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Выпускники из Карелии стали призерами всероссийской олимпиады школьников

Новости. Общество
17:20, 12 Августа 2020
фото: © Минобразования Карелии
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По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников призерами стали 5 выпускников карельских школ, сообщили в Минобразе Карелии.

Призеры олимпиады по английскому языку – ученица 11 класса Гимназии №17 имени П.О. Коргана Петрозаводска Аделина Макарова и ученица 11 класса школы № 3 Кондопоги Ева Теребова.

Призер олимпиады по информатике – ученик 11 класса Университетского лицея Антон Белый, призер олимпиады по литературе – ученица 11 класса Университетского лицея Алина Мизинкова, призер олимпиады по информатике и ИКТ – ученик 11 класса Лицея №1 Петрозаводска Максим Мартынов.

Ранее школьник из Карелии победил во всероссийском конкурсе.

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Комментарии

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кир
2020-08-12 17:35:21
Офф никогда не был призером решения олимпиадных задач. :)
А ребят можно поздравить и пожелать дальнейших успехов. :)
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