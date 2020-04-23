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Выпускники школ и студенты сузов в Карелии продолжат учиться дистанционно

Новости. Общество
10:05, 24 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Сроки окончания учебного года для выпускных классов школ, студентов колледжей и техникумов не изменятся, несмотря на коронавирус.

Согласно распоряжению главы Карелии ученикам 9 и 11 классов будет обеспечено освоение образовательных программ с последующим выходом на государственную итоговую аттестацию. Выпускники по-прежнему будут готовиться к экзаменам дистанционно.

Колледжи и техникумы также продолжат дистанционное обучение.

Напомним, глава республики установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса. Учебный год учащихся 1-4 классов закончится 30 апреля. Ученики 5-8 классов и десятиклассники отправятся на каникулы 25 мая.

 

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