Вышедший из колонии петрозаводчанин с помощью алкоголя обогатился на десятки тысяч рублей

Мужчину подозревают в серии имущественных преступлений, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, освободившись из мест лишения свободы, 44-летний мужчина стал ловить криминальную удачу в случайных знакомствах.

Так, однажды он свел общение с петрозаводчанином пенсионного возраста. Объединяла их тяга к алкоголю. Гость несколько дней жил у старшего товарища. Практически в самом начале гражданин похитил банковскую карту хозяина, но еще несколько дней продолжал у него гостить, так как вызнал, в какие именно даты происходит зачисление социальных выплат на карту. Дождавшись удобного момента, он скрылся с похищенным, впоследствии незаконно добыв со счета потерпевшего 25 тысяч рублей.

Устанавливаются обстоятельства и ряда иных происшествий с участием данного мужчины, которые происходили по аналогичному сценарию. Потерпевшими по ним проходят 44-летний мужчина, лишившийся более 16 тысяч рублей, в другой истории – 45-летняя женщина, оставшаяся без 8 тысяч рулей.

Еще один эпизод общения подозреваемого с незнакомцем квалифицируется как грабеж. Поздним вечером на скамейке остановочного комплекса сидел подвыпивший горожанин. Обратив на него внимание, подозреваемый потребовал отдать ему деньги. Но наличности не было, только банковская карта. Тогда незнакомец у жертвы забрал ее, а заодно и мобильный телефон.

Возбуждены уголовные дела.