Выставка картин карельских художников откроется в Петрозаводске

В Детской художественной школе 22 ноября откроется выставка "Праздник акварели", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Экспозиция приурочена к Международному дню акварели, который отмечают 23 ноября. Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. С этим предложением всемирно известный акварелист выступил в 1991 году.

На выставке традиционно представят произведения карельских художников. Посетители смогут оценить технику акварели максимально широко, увидеть большой спектр разнообразных приемов и возможностей акварельной живописи.



В этом направлении продолжает работать целый ряд знаменитых карельских художников – Александр Каштанов, Владимир Лобанов, Наталья Кошелева, Владимир Баландин, Маргарита Пермякова, Юлия Коросова, Ксения Трофимова, Ирина Перегородина и многие другие. Экспозиция продлится до 16 декабря.

Открытие выставки состоится в 17.00 в Детской художественной школе Петрозаводска на ул. Красноармейской, 18. Вход свободный.

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