Выставка сценических костюмов ансамбля «Кантеле» состоится в Петрозаводске

В Городском выставочном зале пройдет выставка сценических костюмов ансамбля «Кантеле».

Ансамбль «Кантеле» представит выставку сценических костюмов «От эскиза до сцены», посвящённую 85-летию ансамбля. Экспозиция начинает работу с 10 декабря. Об этом информирует Минкульт республики.

«В написанных акварелью, гуашью, чернилами или карандашом рисунках прослеживается то, как со сменой десятилетий менялась не только мода, но и творческое направление ансамбля „Кантеле“», — заявляют в министерстве.

Как поясняют в Минкульте, сценический костюм ансамбля «Кантеле» прошёл значительную трансформацию: от оригинального, традиционного, бытовавшего в народе, до костюма, выполненного на основе народного или полностью фантазийного.

Сообщается, что сейчас в запасниках «Кантеле» хранится более 2500 сценических костюмов. В них выходили и продолжают выходить на сцену певцы, музыканты, танцоры, ведущие программ. Почти два десятилетия сценическая одежда артистов создаётся в мастерской народного костюма ансамбля «Кантеле». Она оснащена профессиональным оборудованием и обеспечивает костюмами, головными уборами, украшениями действующий состав «Кантеле», воспитанников его Молодёжной студии, а также принимает заказы на пошив сценических костюмов от профессиональных и любительских творческих коллективов республики.

Ранее сообщалось, что консул Финляндии смастерил кантеле в Карелии и исполнил традиционный наигрыш.