Взорвавшийся в Карелии участок газопровода «не дожил» до планового ремонта

Капитальный ремонт участка газопровода в Карелии, на котором 3 августа произошла авария, планировался в 2023 году.
Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.
Диагностика газопровода, проводившаяся до аварии, не выявила дефектов на том участке, где произошел взрыв.
По предварительным данным причиной ЧП могла стать разгерметизация.
Подробнее о последствиях аварии читайте в статье «Столицы на Онего».
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