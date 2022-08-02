Взорвавшийся в Карелии участок газопровода «не дожил» до планового ремонта

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Капитальный ремонт участка газопровода в Карелии, на котором 3 августа произошла авария, планировался в 2023 году.

Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.

Диагностика газопровода, проводившаяся до аварии, не выявила дефектов на том участке, где произошел взрыв.

По предварительным данным причиной ЧП могла стать разгерметизация.

Подробнее о последствиях аварии читайте в статье «Столицы на Онего».