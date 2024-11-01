Взрыв разрушил крышу на заводе в Финляндии

На целлюлозном заводе в Куопио произошел мощный взрыв.

Котел взорвался на целлюлозном производстве в финском городе Куопио. Отлетевшая крышка пробила крышу.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Yle, днем 4 ноября в 30-метровом резервуаре для перемешивания целлюлозы резко повысилось давление и произошел взрыв. Крышка бака отлетела еще на 20 метров вверх и пробила кровлю.

Дырой не обошлось, в итоге рухнула вся крыша на площади больше 600 квадратных метров.

Никто не пострадал, в момент аварии рядом с точкой обрушения не было рабочих. Когда завод сможет возобновить работу, директор сказать пока затрудняется.