Взрыв разрушил крышу на заводе в Финляндии

На целлюлозном заводе в Куопио произошел мощный взрыв.
Котел взорвался на целлюлозном производстве в финском городе Куопио. Отлетевшая крышка пробила крышу.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Yle, днем 4 ноября в 30-метровом резервуаре для перемешивания целлюлозы резко повысилось давление и произошел взрыв. Крышка бака отлетела еще на 20 метров вверх и пробила кровлю.
Дырой не обошлось, в итоге рухнула вся крыша на площади больше 600 квадратных метров.
Никто не пострадал, в момент аварии рядом с точкой обрушения не было рабочих. Когда завод сможет возобновить работу, директор сказать пока затрудняется.
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