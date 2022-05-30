Онлайн-ретейлер Wildberries начал продажу автозапчастей по параллельному импорту.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ретейлера.

«В мае 2022 года у покупателей Wildberries появилась возможность выбирать новый ассортимент автозапчастей, ввозимых предпринимателями в том числе и по параллельному импорту: двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, запчастей для ходовой системы, рулевого управления и т. д.», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на маркетплейсе появился новый сервис поиска запчастей, который организован не только по марке и модели, но и по VIN/Frame транспортного средства. В будущем онлайн-площадка также добавит в каталог и запчасти для грузового и коммерческого транспорта. Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров на 1 млн SKU — в настоящий момент их уже свыше 2,2 млн. В планах компании — расширить его еще в два раза в 2022 году. В 2021 году оборот раздела автотоваров на Wildberries вырос в три раза год к году, а в I квартале 2022 года — в 3,2 раза год к году.