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За две недели в Карелии коронавирус зафиксировали у 26 беременных женщин

Новости. Общество
15:55, 01 Августа 2021
фото: © freepik.com/prostooleh

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с коронавирусом в республике.

По словам Михаила Охлопкова, Карелия прошла очередной пик заболеваемости COVID-19. У нас в республике есть и индийский, и северо-западный, и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса. Все они, по словам Охлопкова, отличаются в клинических проявлениях.

Как отметил в интервью глава Минздрава Карелии, осенью и зимой у нас COVID-19 болело много пожилых людей — в категории 60+. Молодые практически не болели. А сейчас — 50 на 50, или даже молодые превалируют.

«По смертности есть различия — стало умирать больше молодых людей. Например, умерла 34-летняя женщина из Питкяранты, у которой не было серьезных сопутствующих заболеваний, кроме лишнего веса и высоко сахара. Но диабет у нее не был поставлен… Умирают мужчины 40-45 лет, тоже относительно здоровые», - сказал Охлопков. - Еще одна особенность — массовое поражение беременных женщин. Всего с начала пандемии зарегистрировано 464 инфицированных ковид беременных, одна женщина умерла. В первые две волны такого не было, мы в принципе не знали, что коронавирус в такой степени может поражать беременных женщин. А сейчас, за последние две недели мы зафиксировали 26 случаев заражения будущих мам».

Сколько еще волн коронавируса спрогнозировл Михаил Охлопков и когда они будут, читайте здесь.

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