За информацию о вреде прививок будут наказывать

Минздрав готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

Об этом сообщила первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева.

В законопроекте под призывами понимается "обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации".

По словам Яковлевой, за нарушение запрета будет предусмотрена ответственность.

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