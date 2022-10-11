Житель Карелии оставил женщину без надувной лодки и поплатился за это

Сто часов исправительных работа назначил суд жителю Карелии за кражу надувной лодки, сообщили в пресс-службе Кондопожского городского суда.

В июле нетрезвый житель Кондопоги, находясь в квартире по месту регистрации, взял чужую лодку ПВХ в комплекте с веслами и надувными подушками и скрылся с места преступления.

Кража нанесла владелице лодки значительный материальный ущерб.

По решению Кондопожского городского суда мужчине назначено наказание в видеобязательных работ сроком 100 часов.