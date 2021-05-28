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За месяц саперы нашли и уничтожили в Карелии 45 взрывоопасных предметов

Новости. Общество
17:40, 28 Мая 2021
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Взрывоопасные вещества изъяты в пяти районах Карелии, а также на территории Петрозаводска, сообщили в госкомитете по безопасности.

В мае специалисты группы по разминированию и взрывоопасным работам петрозаводского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственной Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, на территории республики изъято и уничтожено 45 взрывоопасных предметов, один учебный артиллерийский снаряд и один корпус минометной мины без взрывчатого вещества времен ВОВ.

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Только за май саперами петрозаводского подразделения совершено 11 выездов. В ходе таких работ специалистами были изъяты взрывоопасные вещества в Сортавальском, Лоухском, Суоярвском, Питкярантском и Прионежском районах, а также на территории Петрозаводска.

Все взрывоопасные вещества найдены при разных обстоятельствах: три раза жителями республики в лесу, два случая обнаружения при строительстве дорог и зданий, три находки при работах на дачных и садовых участках. Кроме этого, взрывоопасные предметы три раза обнаружены в процессе мероприятий по поиску и захоронению останков погибших воинов, а один артиллерийский учебный снаряд нашли граждане в районе улицы Шотмана на Товарной станции в Петрозаводске.

Все взрывоопасные предметы уничтожены саперами на специализированных площадках при помощи специального оборудования.

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