За минувшие сутки 65 детей в Карелии заразились коронавирусом

Общее число несовершеннолетних, заразившихся в Карелии коронавирусом за время пандемии, составило 10079, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 1 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 65 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10079. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 58 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 9784.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 238 человек, зарегистрировано две смерти, выздоровели 217 пациентов.