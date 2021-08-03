За минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 17 детей

Общее число несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 в республике, выросло до 5517, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 5 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5517. За сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 15 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4975.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 168 жителей республики, зарегистрировано 4 смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 56800 человек, умерли 736 пациентов.