За минувшие сутки в Карелии в двух авариях пострадали четыре человека

ДТП произошли в Калевальском районе и Петрозаводске, пассажирам потребовалась медицинская помощь.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, вчера авария произошла на 131 км автодороги "Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша" в Калевальском районе. 28-летний водитель, управляя "БМВ", неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля "Лада Приора". "БМВ" столкнулось с "Ладой", водитель который притормозил.

В результате аварии пострадал 36-летний пассажир автомобиля "Лада Приора". Он был доставлен в больницу.

В Петрозаводске авария зарегистрирована на пересечении улиц Шотмана и Мурманской. В 19:13 69-летний водитель "Киа Соренто" не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем "Хендэ Санта ФЕ".

В результате ДТП травмы получили 79 и 82-летние пассажиры автомобиля "Киа Соренто", а так же 26-летняя пассажирка автомобиля "Хендэ Санта ФЕ". Пострадавшим была оказана медицинская помощь.