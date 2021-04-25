За неделю 25 жителей Карелии пострадали от укусов клещей – больше всего в Петрозаводске

Среди 25 жителей Карелии, пострадавших от укуса клещей, восемь из них это дети, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

На 22 апреля в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 25 человек, из них детей - 8 человек.

В Петрозаводске зарегистрировано 18 обращений, в том числе 7 детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы вПетрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 8,0% от числа обратившихся, дети – 25,0%; в Петрозаводске экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 8,0% от числа обратившихся, дети – 5,6%.

В вирусологической лаборатории Цента гигиены и эпидемиологии в Карелии проведены исследования 36 клещей, снятых с людей, на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3260 человек, в том числе 1280 - дети.

В ведомстве напомнили, что первое обращение по поводу присасывания клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля (мужчина, 61 год), присасывание произошло 13 апреля в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района. В 2020г. первое обращение по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 29 марта в Пудожском районе.