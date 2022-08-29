За неделю в Карелии клещи напали на четырех человек

От укусов клещей в Карелии за неделю пострадали трое взрослых и один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю в республике с жалобами на укусы клещей обратились 4 человек, из них 1 ребенок. В Петрозаводске за неделю жертвой укукса клеща стал один ребенок.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики, нет регистрации в Калевальском и Муезерском районах.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 12 случаев клещевого боррелиоза и 9 случаев клещевого энцефалита.

В ведомстве напомнили, что первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля в Прионежском районе, у взрослого, на территории Заозерья. При лабораторном исследовании клеща были выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

По состоянию на 18 сентября в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратился 2761 человек, из них детей – 574 чел. В Петрозаводске зарегистрировано 1357 обращений, в том числе 256 у детей.