За неделю в Карелии от укусов клещей пострадали 64 человека

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 2818 человек, из них детей – 745, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 64 (из них – 18 детей). Если неделю назад было 2754 обращений, то на сейчас их уже 2818.

Новые случаи зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сортавальском и Суоярвском районах.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой боррелиоз.