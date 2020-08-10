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За неделю в Карелии от укусов клещей пострадали 64 человека

Новости. Общество
15:32, 10 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 2818 человек, из них детей – 745, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 64 (из них – 18 детей). Если неделю назад было 2754 обращений, то на сейчас их уже 2818. 

Новые случаи зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сортавальском и Суоярвском районах.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой боррелиоз.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-08-10 15:58:04
Хотелось бы узнать мнение Роспотребнадзора по этому поводу. Уже давно за клещами не надо ходить в лес. Достаточно прогуляться по городскому парку или где-то по траве около дома. Раньше такого безобразия не было, впрочем как и не было Роспотребнадзора.
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