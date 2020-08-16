За несколько дней мошенники лишили жителей Карелии около полумиллиона рублей

Самые частые уловки мошенников привели жителей республики к потере денег, сообщили в МВД Карелии.

Жители Карелии перевели мошенникам около полумиллиона рублей.

Так, 20-летняя петрозаводчанка была настолько встревожена сообщением о том, что посторонние лица пытаются оформить на нее кредит, что безоговорочно согласилась помочь "менеджеру" изобличить злодеев и лишилась 90 тысяч рублей, которые взяла в кредит.



Таким же образом обманули 48-летнюю жительницу Пряжинского района, которая приехала по делам в Прионежье. Но аналогичный звонок застал врасплох, и теперь женщине предстоит отвечать по кредитным обязательствам в 265 тысяч рублей.



А у 82-летнего жителя Петрозаводска похитили все сбережения – 191 тысячу рублей.

Опасность подстерегает и в интернете, если не соблюдать меры безопасности. Так, 39-летняя петрозаводчанка зарегистрировалась на сайте по продаже туристических принадлежностей и получила ссылку на посторонний сайт, где ввела данные карты – со счета пропало 10 тысяч рублей.

В то же время 42-летняя петрозаводчанка обратилась к прионежским правоохранителям с просьбой найти злоумышленника, который взломал ее аккаунт в соцсети. От имени женщины была отправлена финансовая просьба к родственнице, и та перевела на неизвестный счет три тысячи рублей.