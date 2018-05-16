За неуплату алиментов житель Карелии лишился свободы

Мужчина был судим и за другие преступления.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, мировой суд Пудожского района признал 28-летнего жителя Пудожа виновным в умышленной неуплате алиментов на содержание своего ребенка. Мужчина осужден к шести месяцам лишения свободы.

За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, частью 1 статьи 157 УК РФ предусмотрено наказание в виде исправительных работ, принудительных работ, ареста, либо лишения свободы.

Суд назначил наиболее строгий вид наказания в связи с наличием у осужденного нескольких непогашенных судимостей за различные преступления.

Приговор был обжалован осужденным, однако судом апелляционной инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.