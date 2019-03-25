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Новости. Происшествия
09:47, 25 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

За один вечер в Карелии горели дом и баня

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Пожары произошли в Медвежьегорске и Костомукше 24 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.05 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в 2-квартирном жилом доме на ул. Гоголя, 8. В 19.20 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 4 кв м (постельные принадлежности).

В 18.10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации пожара в частной бане в дачном кооперативе "Романтик" на ул. Приозерной, 22. В 18.50 пожар ликвидирован.

Повреждена кровля на площади 4 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

 

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