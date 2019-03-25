За один вечер в Карелии горели дом и баня

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Пожары произошли в Медвежьегорске и Костомукше 24 марта, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.05 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в 2-квартирном жилом доме на ул. Гоголя, 8. В 19.20 пожар ликвидирован.
Площадь повреждения – 4 кв м (постельные принадлежности).
В 18.10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации пожара в частной бане в дачном кооперативе "Романтик" на ул. Приозерной, 22. В 18.50 пожар ликвидирован.
Повреждена кровля на площади 4 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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