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За последние сутки 726 человек в России скончались от коронавируса

Новости. Общество
12:41, 09 Июля 2021
фото: © AP Photo/Natacha Pisarenko

Уже четвертые сутки подряд смертность от COVID-19 в России превышает 700 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 341 (13,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 733 218 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 165 087.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 21 832 человека.

Летальных случаев за все время: 141 501, за прошедшие сутки скончались 726 больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 154,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 561 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 07.07.2021 остаются 987 135 человек.

Напомним, по оперативным данным, за последнюю неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек.

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