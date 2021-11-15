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За преступление в туалете житель Карелии может лишиться свободы на 5 лет

Новости. Криминал
11:07, 26 Декабря 2021
фото: телеграм-канал «Подъём»

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Кондопоге рецидивист совершил кражу в туалете, тепрь его ждет наказание, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился 20-летний местный житель, сотрудник одного из торговых центров города. Он сообщил, что стал жертвой кражи. Молодой человек пояснил, во время обеденного перерыва зашёл в уборную и забыл там мобильный телефон. По словам заявителя, через 20 минут обнаружив отсутствие смартфона, он вернулся в санитарно-техническое помещение, однако гаджета там уже не было. Причинённый ущерб оценён в 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый житель кондопожского района. Он дал признательные показания и рассказал, что сначала пользовался гаджетом сам, а затем продал его, а деньги потратил.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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