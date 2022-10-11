За продажу персональных данных клиентов житель Карелии получил штраф в 100 тысяч рублей

Суд назначил жителю Карелии, продававшему персональные данные из клиентской базы, штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Сортавальского городского суда.

Сотруднику компании, который работает с персональной базой данных клиентов, в социальных сетях написал неизвестный. За деньги он предложил мужчине передавать информацию по заявкам. Выполняя просьбы заказчика, мужчина заработал на незаконной передаче личных данных 14 550 рублей.

Сортавальский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с доступом к сведениям конфиденциального характера на два года.